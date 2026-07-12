В районе Ормузского пролива зафиксированы взрывы

Вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм, расположенных в стратегически важном районе Ормузского пролива, раздалась серия громких взрывов, вызвав панику среди местных жителей. Как сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на очевидцев, взрывы были отчетливо слышны в восточных районах Бендер-Аббаса и в южной части острова Кешм, при этом их характер и источник пока остаются неясными.

По информации другого иранского агентства Mehr, звуки взрывов могут быть связаны с перестрелкой в Ормузском проливе, что указывает на возможное военное столкновение в этом крайне чувствительном регионе, где уже несколько дней сохраняется крайне напряженная обстановка.

Этот инцидент произошел на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном. Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило, что американские военные нанесли удары по приблизительно 140 целям на территории Ирана в ночь на воскресенье, назвав эти действия ответом на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. В свою очередь, Тегеран не остался в стороне и выпустил ракеты по объектам США на Ближнем Востоке, демонстрируя готовность к жесткому противостоянию. По имеющимся данным, воздушные атаки со стороны Ирана были отражены силами противовоздушной обороны Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, что свидетельствует о вовлеченности в конфликт нескольких государств региона и серьезно осложняет ситуацию.

США потребовали от Ирана открыть Ормузский пролив

Взрывы в районе Бендер-Аббаса и Кешма могут быть связаны с ответными действиями иранских военных либо с продолжением американских ударов, однако точная информация пока отсутствует. Местные власти Ирана не дали официальных комментариев по поводу произошедшего, а жители прибрежных городов находятся в состоянии тревоги, опасаясь дальнейшей эскалации.