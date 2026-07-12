В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших

FPV-дроны Вооруженных сил Украины мешали эвакуации погибших при атаке на гражданский автомобиль в Энергодаре Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщал, что в три часа дня на въезде в Энергодар украинский дрон поразил автомобиль Lada Priora, в котором ехали двое мужчин и женщина. В результате атаки погибли все.

"FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Но даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно эвакуировать погибших. Это бесчеловечно", - написал он в "Максе".

В результате проведения операции по эвакуации тел погибших было уничтожено три беспилотника, добавил Пухов.