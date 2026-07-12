Германия профинансирует одну из крупнейших закупок беспилотников для Украины

ФРГ профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотных летательных аппаратов, которые передадут Украине.

Об этом пишет Reuters.

«Германия финансирует поставку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины... Этот заказ является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством», — говорится в публикации.

Размер контракта подтвердила компания Auterion — стоимость составляет 90 млн €.

Ранее издание El País со ссылкой на источники сообщило, что Испания закупит для Украины американское оружие на €50 млн.