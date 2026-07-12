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Reuters: Германия закупит 50 тысяч ударных БПЛА для Украины

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ФРГ профинансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотных летательных аппаратов, которые передадут Украине.

Германия профинансирует одну из крупнейших закупок беспилотников для Украины
© РИА Новости

Об этом пишет Reuters.

«Германия финансирует поставку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины... Этот заказ является одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством», — говорится в публикации.

Размер контракта подтвердила компания Auterion — стоимость составляет 90 млн €.

Ранее издание El País со ссылкой на источники сообщило, что Испания закупит для Украины американское оружие на €50 млн.