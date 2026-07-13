Массированная атака ВСУ: над Московским регионом сбили свыше 350 дронов
Начиная с 20:30 преступный киевский режим направил в сторону Московского региона более 350 вражеских беспилотников.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», - рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
Напомним, ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что при атаке украинских беспилотников на Московскую область погибли три человека, еще пятеро получили различные ранения.
Также отмечалось, что рано утром 12 июля в Энергодаре украинский беспилотник атаковал автобусную остановку.