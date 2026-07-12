Мирошник заявил о росте террористических атак ВСУ на регионы РФ

Мирошник: Число террористических атак ВСУ с июня выросло на 20%
Количество террористических атак Киева против России с июня увеличилось приблизительно на 20%. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник 12 июля.
По его словам, со стороны Украины в течение июня и первой недели июля наблюдается эскалация террористических атак.
«Вот здесь мы видим практически увеличение где-то процентов на 20, если не больше. Более 300 человек каждую неделю у нас страдает и часть из них гибнет», — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что в среднем от атак украинских боевиков ежедневно страдает около 43 человек, из них умирает около шести-семи, среди них есть и дети.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко 30 июня рассказал в интервью «Парламентской газете», с чем связана возросшая интенсивность атак, какие беспилотники для этого используются и откуда их запускают.