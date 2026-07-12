Мирошник заявил о росте террористических атак ВСУ на регионы РФ

Количество террористических атак Киева против России с июня увеличилось приблизительно на 20%. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник 12 июля.

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По его словам, со стороны Украины в течение июня и первой недели июля наблюдается эскалация террористических атак.

«Вот здесь мы видим практически увеличение где-то процентов на 20, если не больше. Более 300 человек каждую неделю у нас страдает и часть из них гибнет», — сказал дипломат в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что в среднем от атак украинских боевиков ежедневно страдает около 43 человек, из них умирает около шести-семи, среди них есть и дети.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко 30 июня рассказал в интервью «Парламентской газете», с чем связана возросшая интенсивность атак, какие беспилотники для этого используются и откуда их запускают.