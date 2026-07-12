На Украине назвали срок получения 600 ракет к Patriot
Первые ракеты к системам Patriot по контракту с Германией появятся на Украине не раньше 2028 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко, передает ТАСС.
Костенко выступил в соцсетях и заявил, что реальность заметно отличается от победных реляций Киева о подписании контракта с Германией на 600 ракет к Patriot.
«Если мы будем говорить реально, в Германии это производство как раз сейчас открывается, первые поставки выходят далеко за 2028 год», — сказал он.
В Киеве регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО, поставленным Западом, и просят увеличить поставки.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев и Берлин подписали контракт на поставку 600 ракет к системам Patriot.