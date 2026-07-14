ВСУ за сутки в зоне спецоперации потеряли более 1,4 тыс. военных
Российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации, суточные потери ВСУ за сутки составили около 1415 военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Стецковки и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Веселым, Захаровкой, Белым Колодезем и Водяным.
При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Малеевки, Благодатовки, Моначиновки, Староверовки Харьковской области, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, четыре бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Кондратовки, Дружковки, Ижевки и Ореховатки ДНР.
За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поржение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Рубежнонр, Марьевки, Золотого Колодезя, Грузского ДНР, Гавриловки, Ивановки и Чугуево Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 340 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.
Напомним, за прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.