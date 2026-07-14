Российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации, суточные потери ВСУ за сутки составили около 1415 военнослужащих.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Стецковки и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Веселым, Захаровкой, Белым Колодезем и Водяным.

При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Малеевки, Благодатовки, Моначиновки, Староверовки Харьковской области, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, четыре бронемашины, американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и станция РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Кондратовки, Дружковки, Ижевки и Ореховатки ДНР.

За минувшие сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поржение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Рубежнонр, Марьевки, Золотого Колодезя, Грузского ДНР, Гавриловки, Ивановки и Чугуево Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 340 военнослужащих, бронемашина и станция РЭБ.

Напомним, за прошлую неделю российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.