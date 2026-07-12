Европейская страна в 2026 году потратит на оборону более 2% ВВП

Словакия планирует сохранить оборонные расходы на уровне немногим более двух процентов от валового внутреннего продукта как в текущем году, так и в будущем. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини в интервью программе «В политике» на телеканале ТА-3. Глава государства отметил, что в прошлом году страна уже выполнила этот показатель, и в нынешнем году ситуация не изменится — Словакия продолжит выделять на нужды обороны сумму, превышающую установленный НАТО целевой ориентир.

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Комментируя перспективы повышения оборонных трат странами — членами Североатлантического альянса в ближайшие десять лет, Пеллегрини выразил сдержанный оптимизм. По его словам, время покажет, будут ли государства НАТО способны нарастить свои расходы до пяти процентов ВВП, поскольку такие амбициозные планы требуют значительных бюджетных перераспределений и политической воли. Президент подчеркнул, что каждое государство должно исходить из своих экономических возможностей и реальных угроз, а не только из декларируемых целей альянса.

Особое внимание в выступлении главы государства было уделено словацкому оборонно-промышленному комплексу. Как проинформировал Пеллегрини, в прошлом году Словакия на коммерческой основе экспортировала военную продукцию своих предприятий на общую сумму 3,5 миллиарда евро. Это свидетельствует о высоком потенциале национальной промышленности и ее конкурентоспособности на международном рынке вооружений. Президент предостерег от излишней зависимости от военного сектора и призвал уделять повышенное внимание развитию других отраслей промышленности. Он напомнил, что военные конфликты рано или поздно завершатся, а вместе с ними закончится и повышенный спрос на оружие и боеприпасы, поэтому стране необходимо диверсифицировать экономику и инвестировать в гражданские технологии.