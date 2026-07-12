Российские военные поразили сухогруз в порту Черноморска Одесской области

Вооруженные силы России с применением двух БПЛА-камикадзе «Герань-4 Сикер» поразили сухогруз в порту «Черноморск» Одесской области для снижения возможностей по транспортировке вооружения ВСУ.

Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары с применением двух БПЛА-камикадзе «Герань-4 Сикер» по сухогрузу в порту «Черноморск», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие поразили цель, передает ТАСС.

Также ВС РФ в ходе ночного удара поразили объекты логистического центра транспортной компании «Одтранс» в порту Одессы. Удар пришелся по объектам инфраструктуры государственного предприятия «Одесский морской торговый порт», которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

Днем ранее армия России поразила являющийся логистическим узлом для ВСУ порт «Южный». В Одесской области удары также пришлись по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил». Кроме того, в Киеве были поражены предприятие «Аэродрон».