ВС РФ поразили сухогруз в порту Черноморска

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие с применением двух БПЛА-камикадзе "Герань-4 Сикер" поразили сухогруз в порту Черноморска Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также Минобороны опубликовало кадры поражения сухогруза.

"В целях снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне нанесены удары с применением двух БПЛА-камикадзе "Герань-4 Сикер" по сухогрузу в порту "Черноморск". Цель поражена", - сказали там.