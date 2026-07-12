Над российском регионом сбили 12 дронов ВСУ

В ночь с 11 на 12 июля российские военные отразили массированную воздушную атаку в небе над Херсонской областью. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном канале в мессенджере "Макс", силами противовоздушной обороны были нейтрализованы 12 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих вооруженным силам Украины. Средства ПВО сработали четко и оперативно, что позволило предотвратить возможные удары по гражданским объектам и инфраструктуре региона. Глава области особо подчеркнул, что военнослужащие несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая безопасность жителей, дорог и критически важных объектов.

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По словам Сальдо, противник в очередной раз предпринял попытку нанести ущерб мирному населению и нарушить стабильность в регионе, но все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Благодаря профессионализму и бдительности бойцов, удалось избежать жертв и разрушений. Губернатор выразил благодарность военнослужащим за их самоотверженность и высокий уровень подготовки, отметив, что их работа остается ключевым фактором в обеспечении безопасности области, которая регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Местные власти регулярно информируют население о текущей ситуации, призывая соблюдать осторожность и доверять только официальным источникам информации.