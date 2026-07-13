Минобороны РФ официально подтвердило принципиально новый этап боевых действий на черноморском направлении. Вчера впервые удары наносились не просто по портовой инфраструктуре, а целенаправленно по торговым судам, стоявшим у причалов Одессы и Черноморска. Это не ответ на конкретную атаку, а системный шаг к полноценной морской блокаде.

По данным военного ведомства, в порту "Черноморск" ударами БПЛА "Герань-4 Сикер" поражены: два сухогруза и морской паром - осуществляли доставку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ; патрульный катер прикрытия; сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров (БЭК).

В порту "Одесса" под удар попали объекты инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения военных грузов, а также логистический центр транспортной компании. Всего за эту ночь в двух портах уничтожено семь судов.

Ранее иностранные суда в украинских портах получали повреждения лишь как сопутствующий результат ударов по инфраструктуре. Теперь же корабли становятся самостоятельной целью. Это кардинальное изменение тактики, которое Минобороны объясняет необходимостью "снижения возможностей по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне".

Одесса давно превратилась в ключевой логистический центр по доставке западного оружия. Схема проста: сухогрузы доставляют военные грузы, а затем уходят "с зерном", чтобы не возвращаться пустыми.

Эти удары стали прямым ответом на атаки ВСУ по российским судам в Азовском море. Ранее украинские безэкипажные катера нанесли повреждения четырем кораблям на рейде в Таганрогском заливе, погиб один человек. Ответ последовал незамедлительно и с многократным усилением.

Атаки не ограничились черноморским побережьем. Одновременно мощные удары нанесены по порту "Измаил" на Дунае - ключевому альтернативному логистическому узлу ВСУ. Там уничтожены склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции и пункты управления. Это перекрывает обходной путь, которым Киев пытался компенсировать потерю черноморских портов.

Здесь есть важный нюанс: удары наносятся по судам, задействованным в военной логистике, а не по случайным гражданским целям. Однако риск попадания под флаг "недружественных" или нейтральных стран остается. С другой стороны, Киев сам объявил России неограниченную морскую войну, атакуя гражданские суда в Азовском море. Москва неоднократно возлагала ответственность за эти атаки на киевский режим.

Главный вопрос - будет ли эта тактика системной. Эксперты отмечают: для полноценной блокады нужны не точечные удары, а постоянный огневой контроль над всей акваторией - от Одессы до устья Дуная. Развитие дронных технологий позволяет России делать это без контроля над островом Змеиный.

Переход к целенаправленным ударам по торговым судам - не просто ответный жест, а стратегическое решение. Это попытка перекрыть главный канал снабжения ВСУ, который долгое время оставался относительно защищенным. Удары по Черноморску, Одессе и Измаилу в течение двух суток охватили всю портовую сеть Украины на юге. Если эта тактика станет системной, Украине придется переориентировать логистику на сухопутные маршруты, что, по оценкам экспертов, может лишить Киев до 35% валютных поступлений от экспорта.

Морская война выходит на новый уровень. И "Герани" стали ее главным инструментом.

Подготовил Андрей Полынский