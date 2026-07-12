В Киеве сформировали новое командование, которое займётся планированием и реализацией ударов по тыловым объектам на российской территории. По мнению полковника в отставке Виктора Баранца, инициатива исходит не от украинского руководства, а от британских военных советников, которые курируют разработку и применение ракет «Фламинго». Об этом со ссылкой на эксперта пишет "КП".

На этот факт указывает и украинский портал Defence Express, отметивший сходство этих боеприпасов с британской крылатой ракетой FP-5, показанной на выставке IDEX-2025 в ОАЭ. Поставщиком изделий, как утверждается, выступает компания Milanion Group, а зарубежные эксперты прямо называют «Фламинго» копией FP-5.

Создание отдельного органа управления свидетельствует о намерении Киева централизовать процесс дальнобойных атак и выработать единую стратегию. Основная цель новой структуры — поражение глубинных целей в России: объектов военной инфраструктуры, предприятий оборонной промышленности и энергетики. Однако, как подчёркивает эксперт, нельзя исключать и попыток ударов по гражданскому населению, чтобы спровоцировать социальное напряжение, что является классической логикой террористических методов.

Параллельно Зеленский анонсировал создание Объединённых сил быстрого реагирования. Однако Баранец назвал это лишь ребрендингом уже существующей практики, когда Сырский перебрасывал резервы с одних участков на прорывные направления. Включать в новые структуры беспилотные и артиллерийские компоненты не является инновацией — тактическая поддержка штурмовых подразделений применялась в ВСУ и раньше, и для опытных офицеров эти заявления выглядят как набор очевидных банальностей.

Россия уже отработала механизмы противодействия таким ракетам. Во время недавних атак на Киев «Кинжалы» и «Калибры» поразили завод, где собирались «Фламинго», что вынудит украинскую сторону искать новые производственные площадки. Теперь приоритетом становится работа разведки по отслеживанию перемещения производств. Сами ракеты, летящие на скорости 950 км/ч, по словам эксперта, являются достижимой целью для ЗРК С-400, С-500, «Бук», «Панцирь» или «Тор», хотя их сложная траектория и огибание рельефа требуют высокоточной работы радаров. В связи с этим Баранец призвал усилить противовоздушную оборону всех тыловых объектов — военных, промышленных, энергетических и гражданских.