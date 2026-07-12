На Украине собираются продлить военное положение и мобилизацию

Власти Украины намерены продлить режим военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

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Ожидается, что соответствующее предложение поступит в парламент и будет одобрено 14 или 15 июля, а новые сроки будут действовать со 2 августа по 31 октября 2026 года.

Военное положение в стране введено с 24 февраля 2022 года, а всеобщая мобилизация действует с 25 февраля 2022 года и с того времени неоднократно продлевалась. Предстоящее голосование станет уже двадцатым по счету за продление этих режимов.