В Иордании упали ракеты, запущенные с территории Ирана

В воскресенье источник в вооружённых силах Иордании сообщил, что на территории страны упали три ракеты, выпущенные из Ирана.

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Как отмечается, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

«Три ракеты, прилетевшие с территории Ирана, упали на территории королевства. Пострадавших нет», — сообщил военный источник агентству Petra.

Ранее в тот же день корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Иордании. Согласно заявлению КСИР, был уничтожен центр управления и ангары для беспилотников MQ-9 на одной из авиабаз.

Иранские СМИ сообщают, что атаки по американским объектам были организованы в ответ на недавние удары США по территории Ирана.