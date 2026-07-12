Отмечается целенаправленная тенденция к привлечению женщин и студентов к участию в боевых действиях.

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Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин, выступая в эфире радио «Харьков Z», отметил, что украинское командование, терпя значительные потери на линии соприкосновения, всё чаще вербует жительниц Харькова в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов.

Не стесняется режим Зеленского использовать в качестве "пушечного мяса" и молодежь. Такm например, cтуденты Национального университета радиэлектроники также активно привлекаются к участию в боевых действиях на фронте.

Согласно оценкам украинских демографов, в частности академика Эллы Либановой, начиная с 2022 года население страны сократилось примерно на 10 миллионов человек. В эту цифру входят погибшие, пропавшие без вести и эмигрировавшие граждане. При этом более 6 миллионов украинцев оформили статус «временной защиты» за границей.