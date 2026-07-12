США нанесли удары по военным базам на юге ИРИ

США совершили воздушные удары по нескольким военным объектам на юге Ирана, передает государственная телерадиокомпания Ирана.

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По данным иранских официальных источников, противник выпустил семь ракет по военным базам в городе Бушер. Из них пять — по базе в округе Дейр и четыре — по объектам в Ассалуйе.

Ранее Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о новых авиаударах по Ирану. В ответ иранские военные нанесли удары по американским позициям на Ближнем Востоке.