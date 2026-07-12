США нанесли удары по военным базам на юге ИРИ
США совершили воздушные удары по нескольким военным объектам на юге Ирана, передает государственная телерадиокомпания Ирана.
По данным иранских официальных источников, противник выпустил семь ракет по военным базам в городе Бушер. Из них пять — по базе в округе Дейр и четыре — по объектам в Ассалуйе.
Ранее Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) заявило о новых авиаударах по Ирану. В ответ иранские военные нанесли удары по американским позициям на Ближнем Востоке.