Названа причина убийства военными ВСУ двух мирных жителей по приказу комбрига

Командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова подозревают в организации убийства двух мирных жителей ради мести за жену. По данным издания «Зеркало недели», командир бригады отдал приказ подчинённым расправиться с двумя жителями Киевской области. Причиной послужило оскорбление в адрес его супруги.

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Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, следственная версия выглядит следующим образом: после того как жену комбрига оскорбили неизвестные, он поручил восьмерым военнослужащим «наказать обидчиков».

В результате были похищены двое мужчин — Максим М. и Роман М. из села Калиновка Белоцерковского района. Их вывезли в Днепропетровскую область, где убили.

Официально мотив преступления пока не подтверждён, однако Лучанову уже вручили уведомление о подозрении. Сам командир бригады находится в СЗЧ и скрывается от следственных органов.

Ранее сообщалось, что Лучанов стал фигурантом уголовного дела о похищении и умышленном убийстве двух мирных жителей Киевской области.