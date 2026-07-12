Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками. В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — указано в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов повреждения получили морские суда и паром, доставлявшие военные грузы в украинские порты.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 349 украинских беспилотников.