Иран заявил о подрыве безопасности из-за действий США в регионе

Иран обвинил США в подрыве безопасности в регионе, заявив, что создание незаконного коридора через Ормузский пролив угрожает стабильности, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя армии Ирана Мохаммада Акраминию. По его словам, действия Вашингтона нарушают международные нормы и создают напряжённость.

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Акраминия подчеркнул, что вмешательство США в Ормузском проливе носит незаконный характер и направлено на ослабление контроля Ирана над стратегически важным водным путём. Он также отметил, что подобные шаги угрожают суверенитету и национальным интересам Ирана. Тегеран уже неоднократно предупреждал о недопустимости военного присутствия третьих стран в проливе.

Ормузский пролив — один из ключевых мировых транспортных узлов, через который проходит значительная часть поставок нефти и газа. Любые действия, меняющие статус-кво в регионе, воспринимаются Тегераном как угроза. Иранские власти заявляют, что будут защищать свои интересы любыми средствами.

В Вашингтоне пока не комментировали заявление Акраминии. Однако до этого США настаивали на необходимости свободы судоходства и заявляли о праве обеспечивать безопасность в международных водах. Это не первое столкновение позиций двух стран по поводу пролива.

Конфликт вокруг Ормузского пролива длится годами. США неоднократно вводили санкции против Ирана и проводили военные манёвры в Персидском заливе. Обвинения Тегерана прозвучали на фоне обострения отношений и возможного срыва мирных переговоров. Иран также усилил военное присутствие в регионе. Международные эксперты предупреждают о риске прямой конфронтации. В ООН призвали стороны к сдержанности. Ожидается, что тема пролива будет поднята на предстоящих заседаниях Совбеза. Контроль над проливом остаётся для Ирана вопросом национальной безопасности.