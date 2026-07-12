Собянин сообщил о ликвидации уже 21 беспилотника, летевшего на Москву

Система ПВО уничтожила уже 21 БПЛА на подлете к Москве.

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Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку 14 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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