Собянин сообщил о ликвидации уже 21 беспилотника, летевшего на Москву
Система ПВО уничтожила уже 21 БПЛА на подлете к Москве.
Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Семь БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Мэр Москвы.
Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»
Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку 14 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
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