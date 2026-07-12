ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области

В городе Щекино Тульской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом. Подробности раскрыл глава региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе «Макс».

По его данным, дом получил повреждения в результате атаки беспилотников. Специалисты зафиксировали повреждение кровли и потолочного перекрытия в квартире.

Пострадавших и возгораний нет, жильцов эвакуировали, отметил губернатор. Развернут пункт временного размещения.

К месту происшествия съехались оперативные службы.

Ранним утром 12 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские войска атаковали промышленное предприятие. Удар унес жизнь одного человека, еще три человека пострадали.