Группа пограничников Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), причастных к преступлениям на территории Донбасса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"В поселке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники 10-го погранотряда. Большинство участвовали в боевых действиях, начиная с 2014 года", — говорится в сообщении.

Утверждается, что один из пограничников был причастен "к целому ряду военных преступлений" на территории ЛНР с 2014 по 2017 год. До этого в Запорожской области артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки "Восток" уничтожили сеть из семи опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация укрепленных позиций подорвала устойчивость обороны и создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток".

11 июля сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады с горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинской армии в Днепропетровской области и городе Запорожье.