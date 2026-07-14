В Тульской области сбили четыре беспилотника

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

По предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Миляев добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в регионе за сутки восемь человек погибли, ещё десять ранены при атаках ВСУ.