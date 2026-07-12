Российские военнослужащие лишили боевиков ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке, заявил командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

«Уже нет такого подвоза как раньше. Раньше они все делали на транспорте. Сейчас это все делается в пешем порядке или на НРТК (наземный робототехнический комплекс), – рассказал он ТАСС

«Бизон» уточнил, что у противника не очень получается и на НРТК, так как уничтожаются в день по 5-10 машин, поэтому возможностей нет никаких.

Ранее «Бизон» рассказал, что ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.