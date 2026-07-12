ПВО ОАЭ ведут перехват ракет и беспилотников
Силы противовоздушной обороны ОАЭ задействованы для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети Х.
В оборонном ведомстве уточнили, что звуки, которые слышны по всей стране, связаны с продолжающимися операциями по перехвату.
«Система противовоздушной обороны ОАЭ активно работает над перехватом ракет и БПЛА», — говорится в сообщении министерства.
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