ПВО ОАЭ ведут перехват ракет и беспилотников

Силы противовоздушной обороны ОАЭ задействованы для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети Х.

В оборонном ведомстве уточнили, что звуки, которые слышны по всей стране, связаны с продолжающимися операциями по перехвату.

«Система противовоздушной обороны ОАЭ активно работает над перехватом ракет и БПЛА», — говорится в сообщении министерства.

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