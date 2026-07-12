Шеф Пентагона: Иран сделал плохой выбор и теперь платит за него

Пентагона Пит Хегсет после начала новой серии американских ударов по Ирану заявил в социальной сети X, что Исламская Республика якобы платит за свой "плохой" выбор.

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"Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят (за него. - "Газета.Ru")", - написал глава минообороны США.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Чуть ранее стало известно, что взрывы раздались в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге Ирана.

В ночь на 12 июля КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. На этой неделе Вооруженные силы США уже наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.