Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально располагают склады с боеприпасами в жилых районах. Об этом сообщил инструктор ВСУ Антон Черный, передает RT.

Он отметил, что ранее в Павлограде хранение боеприпасов в районе, где жили люди, также обернулось взрывом со вторичной детонацией. По его словам, мины залетали к людям в квартиры, а после взрыва ни в одном доме не осталось окон. Дату произошедшего он не назвал, однако уточнил, что это случилось еще до взрыва в Вишневом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в Вишневом был размещен рядом с жилыми домами.