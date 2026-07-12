Развожаев: военные уничтожают БПЛА из стрелкового оружия

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников вооружённых сил Украины. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Балаклавского района системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито четыре БПЛА.

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По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет. Развожаев отметил, что для уничтожения вражеских целей используются различные средства поражения, включая стрелковое оружие.

Глава города призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до окончания отражения атаки.