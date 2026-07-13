Раскрыто, сколько ракет для Patriot Польша передала Киеву

Весной 2026 года Польша в составе коллективного пакета помощи от ряда стран НАТО передала Вооружённым силам Украины от трёх до девяти ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Эту информацию озвучил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

Томчик уточнил, что в обмен на поставленные ракеты Варшава получила от США гарантии их компенсации — в случае угрозы восполнение запасов должно произойти в десятикратном объёме.

Раскрытие данных о поставках военной помощи стало результатом решения главы польского Минобороны Владислава Косиняка‑Камыша. К этому шагу правительство подтолкнули обвинения со стороны оппозиционных политиков и представителей администрации президента Кароля Навроцкого, которые утверждали, что Варшава поставляет Киеву ракеты для систем Patriot.