США раскрыли цели новых бомбардировок Ирана

Пентагон выбрал в качестве мишеней критически важные объекты иранской обороны в ходе очередной волны атак. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя американской администрации перечислил пораженные цели.

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Под ударами оказались радиолокационные станции, отвечающие как за воздушное, так и за наземное наблюдение. Кроме того, военным удалось поразить места складирования и пункты запуска ракетного вооружения.

Также под ударом оказались площадки для беспилотных летательных аппаратов. Серьезный урон нанесен и комплексам противовоздушной обороны. Атака стала очередным этапом эскалации на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне подчеркивают, что цель операции — подрыв военной инфраструктуры Тегерана и обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.