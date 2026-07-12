Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Он прокомментировал статью Залужного в британской газете Telegraph, отметив, что в ней экс-главком ВСУ указал Западу на преждевременность объявлений о победе.