Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол страны в Великобритании Валерий Залужный фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
Он прокомментировал статью Залужного в британской газете Telegraph, отметив, что в ней экс-главком ВСУ указал Западу на преждевременность объявлений о победе.
«Если ее детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. (...) Эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает», — сказал журналист.