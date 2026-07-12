Иран открыл огонь по гражданскому судну в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил оружие в акватории Ормузского пролива. Предупредительный огонь был открыт по судну, которое двигалось по несанкционированному маршруту, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.
В заявлении военного ведомства уточняется, что корабль отключил навигационные системы и создал угрозу безопасности мореплавания. После предупредительных выстрелов нарушитель был остановлен.
О принадлежности судна и его экипаже пока не сообщается. В связи с чрезвычайным инцидентом Тегеран распорядился перекрыть стратегический пролив до дальнейшего уведомления.
Ситуация в регионе остается крайне взрывоопасной на фоне недавних взаимных ударов Ирана и Соединенных Штатов.
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