КСИР остановил судно в Ормузском проливе после предупреждений

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) остановил судно в Ормузском проливе после нескольких предупреждений.

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Об этом сообщает Press TV.

По данным КСИР, судно было остановлено, несмотря на ранее сделанные предупреждения.

«Судно было остановлено в Ормузском проливе, несмотря на ранее сделанные предупреждения», — говорится в публикации телеканала.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков допустил, что новая эскалация между США и Ираном может привести к очередной блокаде Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на продолжающиеся усилия американских переговорщиков.