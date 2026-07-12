Le Monde рассказала о провале украинской ПВО

Французская газета Le Monde сообщила о серьезных проблемах в украинской противовоздушной обороне. По информации издания, 6 июля Киев не смог перехватить ни одной баллистической ракеты

© Московский Комсомолец

Аналогичная ситуация повторилась 11 июля.

Причиной стал дефицит комплексов и ракет Patriot, признался газете украинский полковник. Особую угрозу представляют реактивные беспилотники России.

Они летят высоко и быстро, оставаясь практически недосягаемыми для ПВО. На саммите НАТО в Анкаре Трамп пообещал Киеву лицензию на производство Patriot.

Однако эксперты Bloomberg предупредили, что запуск выпуска ракет-перехватчиков потребует много времени и не позволит быстро закрыть дефицит боеприпасов.

Читать также: Иран взял паузу по вопросу судоходства в Ормузском проливе