Российский офицер сумел предотвратить атаку противника на одном из тактических направлений зоны спецоперации. Минобороны РФ рассказало о действиях младшего лейтенанта Иванова.

© Московский Комсомолец

Военнослужащий проводил воздушную разведку с помощью беспилотника и обнаружил хорошо замаскированное скопление техники ВСУ. Машины были сосредоточены для готовящегося наступления на позиции российских войск.

Иванов немедленно передал координаты цели на командный пункт. После начала огневого поражения офицер продолжил работу в воздухе. Он проводил видеофиксацию попаданий и корректировал стрельбу артиллерийских расчетов.

Оперативность и точность наводки позволили уничтожить как технику, так и личный состав противника. В военном ведомстве подчеркнули, что именно своевременно переданные разведданные и грамотная корректировка огня позволили сорвать атаку ВСУ.