Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии. Такое мнение высказал финский аналитик Сакари Линден в соцсети X.

«Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав», — написал он.

По словам эксперта, чтобы избежать такого развития событий, финны должны перестать поддерживать парламентские партии, которые проводят агрессивную внешнюю политику, и обратить внимание на политические силы, которые стремятся к дипломатии.

Он подчеркнул, что страна оказалась в критической ситуации, но лишь немногие граждане осознают, насколько все серьезно.

В феврале прошлого года финский министр обороны Антти Хаккянен сообщил о решении разместить многонациональный штаб передовых сухопутных войск НАТО (Forward Land Forces, FLF) в Лапландии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России предупредили, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на данное решение.