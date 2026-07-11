Израильские ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлах» на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля совершили не менее пяти атак по районам на юге Ливана, где, как утверждается, находились объекты шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщил ливанский портал Janoubia.

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По данным издания, удары пришлись по городу Эль-Мансури в приграничном округе Тир. Среди поврежденных объектов оказались несколько домов, оставленных местными жителями. После атак над районом поднялись столбы дыма.

Ранее израильские военные заявили, что обнаружили в Эль-Мансури инфраструктуру «Хезболлах», которую в армии страны считают террористической.

Кроме того, израильские беспилотники нанесли удары по наземным целям в районах Арнун, Кфар-Тибнит и Мадждаль-Зун. По данным Janoubia, в результате этих атак три человека получили ранения.

Также сообщалось об артиллерийских обстрелах населенных пунктов Дейр-Сирьян и Кантара. В результате в ряде районов были повреждены жилые здания.

Портал Janoubia утверждает, что израильские силы применяли боеприпасы с фосфором в рамках тактики «выжженной земли». По данным издания, это привело к пожарам в районах Хаддаты и Эль-Хияма, где огонь распространился на сельскохозяйственные угодья. Пожарные службы продолжают работы по ликвидации возгораний.