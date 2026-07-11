Зеленский сделал признание после ракетного удара по Украине

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины в ночь на 11 июля не смогла отразить атаку баллистических ракет "Искандер-М". Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, средства ПВО оказались неспособны справиться с баллистическими ракетами. Украинское издание "Страна" со ссылкой на сводку Воздушных сил ВСУ также сообщило, что в ночь на 11 июля украинская ПВО не смогла сбить ни одной баллистической ракеты.

Раскрыт ответ России на атаку по кораблям в Таганрогском заливе

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удары 11 июля подтвердили возможности ВС России гарантированно поражать любые цели на территории Украины. В ведомстве добавили, что анализ применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия подтверждает его способность гарантированно преодолевать средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные западными спонсорами Зеленскому.