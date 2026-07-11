Время подлета российских ракет к Киеву сократилось до 3 минут

Российские войска значительно сократили подлетное время баллистических ракет «Искандер-М», которыми атакуют военные объекты в Киеве. Об этом заявил представитель одного из националистических вооруженных формирований Киева Сергей Братчук, передает издание «Страна».

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Он рассказал, что ВС РФ разместили пусковые установки в Брянской области, поэтому баллистические ракеты долетают до Киева быстрее, чем там объявляют тревогу.

«У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. Поэтому время подлета теперь составляет около трех минут», — заявил Братчук.

Ранее в ВСУ признали, что нынешней ночью не смогли сбить ни одной из шести баллистических ракет «Искандер-М»

Этим летом у Киева возникли серьезные проблемы с ПВО, трудности публично признают власти и эксперты.