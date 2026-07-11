Ослепить Пентагон: китайские военные представили убийцу Starlink

Китайские военные ученые успешно создали и протестировали уникальный арсенал сверхмощного микроволнового оружия мощностью до 100 гигаватт. Новейшие комплексы способны дешево и эффективно выжигать электронику американских спутниковых группировок, включая сеть Starlink. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на журнал High Power Laser and Particle Beams.

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«В последние годы под влиянием устойчивого и значительного национального стратегического спроса технология импульсной мощности в Китае развивалась быстрыми темпами. Широта и глубина исследований в этой области сейчас занимают одно из первых мест в мире», — пишут исследователи под руководством Чжан Цзюня из Оборонного научно-технического университета НОАК.

В их научной работе раскрываются уникальные тактико-технические характеристики нового китайского арсенала.

Китайское военное ведомство впервые пошло на столь редкое публичное раскрытие данных о своем микроволновом оружии. По мнению специалистов, для вывода из строя или создания тяжелых помех американским спутникам на низкой околоземной орбите достаточно импульса мощностью всего в один гигаватт. Однако китайские ученые смогли учеличить мощность до 100 гигаватт путем синхронизации множества компактных импульсных модулей, что позволяет превзойти любые существующие аналоги.

Эксперты подчеркивают, что использование микроволновых пушек позволит КНР полностью нейтрализовать дорогостоящую космическую инфраструктуру Пентагона при минимальных затратах. Благодаря внедрению инновационных литий-ионных конденсаторов новое оружие способно мгновенно активироваться и бесперебойно работать даже при экстремальных температурах до минус 40 градусов Цельсия, что дает китайским подразделениям радиоэлектронной борьбы абсолютное преимущество в зимних и полярных условиях.

Ученые утверждают, что технологии за последние годы прошли путь “от лабораторных прототипов к практическому применению”.