MWM: запуск производства Patriot на Украине займет по меньшей мере год-два

Производство зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине даже в пилотном режиме может начаться не раньше чем через 12-24 месяцев. Об этом в среду сообщило военное издание Military Watch Magazine (MWM).

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По его данным, комплексы Patriot оснащены сложными радиолокационными головками самонаведения, электронными системами, ракетными двигателями и передовым программным обеспечением, производство которых зависит от тесно интегрированных международных цепочек поставок. Для изготовления многих из этих компонентов требуются специализированные производственные мощности, которых на Украине нет, а для получения доступа к некоторым технологиям потребуются отдельные разрешения на экспорт, которые выходят за рамки общей производственной лицензии.

Отмечается, что эксперты в области обороны считают, что даже пилотный запуск производства может затянуться на несколько лет, в то время как значимые производственные объемы займут еще больше времени. Отдельно аналитики выделили угрозу безопасности производств, которые могут стать приоритетной стратегической целью в случае развертывания на территории Украины, что может отпугнуть американских оборонных подрядчиков.

На недавнем саммите стран НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Агентство Bloomberg писало, что запуск возможного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы.