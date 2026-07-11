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Раскрыт ответ России на атаку по кораблям в Таганрогском заливе

Майк Габриелян

Россия быстро и жестко ответила на удары киевского режима по судам, стоящим на рейде в Таганрогском заливе. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, сообщает aif.ru.

Раскрыт ответ России на атаку по кораблям в Таганрогском заливе
© РИА Новости

Дандыкин отметил, что ответ последовал моментально.

«Мы нанесли массированные удары по портам от Измаила до Приморского, до Одессы, куда западные партнеры поставляют различное вооружение, в том числе беспилотные катера, дроны», — сказал он.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесены удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле.

Киевский режим этой ночью ударил по кораблям на рейде в Таганрогском заливе. Некоторые суда получили повреждения, один человек погиб. Системы ПВО уничтожили более 15 вражеских дронов. https://news.rambler.ru/incidents/56735745-sily-pvo-otrazili-massirovannyy-nalet-bespilotnyh-apparatov-na-taganrog/