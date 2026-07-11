Раскрыт ответ России на атаку по кораблям в Таганрогском заливе

Россия быстро и жестко ответила на удары киевского режима по судам, стоящим на рейде в Таганрогском заливе. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, сообщает aif.ru.

Дандыкин отметил, что ответ последовал моментально.

«Мы нанесли массированные удары по портам от Измаила до Приморского, до Одессы, куда западные партнеры поставляют различное вооружение, в том числе беспилотные катера, дроны», — сказал он.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесены удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Измаиле.

Киевский режим этой ночью ударил по кораблям на рейде в Таганрогском заливе. Некоторые суда получили повреждения, один человек погиб. Системы ПВО уничтожили более 15 вражеских дронов. https://news.rambler.ru/incidents/56735745-sily-pvo-otrazili-massirovannyy-nalet-bespilotnyh-apparatov-na-taganrog/