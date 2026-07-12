Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишнёвом находился в непосредственной близости от жилого сектора.

Об этом он заявил в своём видеообращении.

По словам Зеленского, ему предоставили подробные доклады о взрыве и последующем пожаре на складах. Он признал, что размещение военного объекта было осуществлено с нарушением установленных норм.

Ответственность за инцидент он возложил на руководство структур концерна «Укроборонпром», которые, как утверждается, проигнорировали инструкции, запрещающие размещать такие объекты рядом с домами.

ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима на российской территории в ночь на 6 июля нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.

При ударе ВС России в Киеве повреждены производящее БПЛА предприятие «Киев-71», завод по производству БПЛА «Буревестник», используемый ВСУ склад горюче-смазочных материалов «Вишнёвое», производящая артиллерийские катера и ударные БЭК верфь, а также агрегатно-детальный завод «Жуляны» и приборостроительный завод «Квант», производящее для ВСУ бронетехнику и боеприпасы предприятие «Киев-79».