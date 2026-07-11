МО: высокоточное оружие России гарантированно преодолевает ПВО Киева

Высокоточное оружие Вооружённых сил России гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, поставленные Украине западными странами.

Как сообщили в Минобороны России, такой вывод сделан на основе анализа результатов применения высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры Украины.

В ведомстве также заявили, что Владимир Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву.

В ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области.

Российские военные поразили предприятие «Фанплит» в Киеве, где осуществлялась сборка и хранение беспилотников Fire Point-2 с дальностью полёта до 200 км. Также под удар попало предприятие «Аэдрон» в Киеве, производящее БПЛА.

Кроме того, ВС России поразили в Одесской области порты Черноморск, Южный и Измаил.