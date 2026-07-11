Удары Вооруженных сил России (ВС РФ) подтвердили возможность поражать любые цели на Украине. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные [президенту Украины Владимиру] Зеленскому западными спонсорами», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идет об ударах не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, но и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам.

Ранее стало известно, что ВС России ночным ударом по Одесской области поразили порты «Черноморск», «Южный», «Измаил». Отмечается, что эти объекты являются логистическими узлами для грузов ВСУ.