МО РФ опубликовало список пораженных за ночь объектов ВПК в Киеве и под Одессой

Минобороны РФ опубликовало список пораженных военных заводов в Киеве и использовавшихся в интересах ВСУ объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.

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Ранее утром ведомство сообщило, что армия РФ в ночь на субботу нанесла групповые удары с применением оружия большой дальности наземного и воздушного базирования по предприятиям украинского ВПК и инфраструктуре, использовавшейся в интересах ВСУ.

Согласно перечню, непосредственно в Киеве были поражены два крупных военных объекта, еще три - в Одесской области.

В украинской столице под удар попало промышленное предприятие "Аэродрон". Оно специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "д-80 Дискавери".

Поражено также предприятие ЧАО "Фанплит". Там осуществляется сборка и хранение БПЛА "Файер Пойнт-2". Дальность их полета составляет до 200 километров. На площадках организации также ведутся сбора и хранение комплектующих для оснащения боевых частей упомянутых дронов. При этом предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели.

Что касается Одесской области, то там первый удар пришел по порту "Измаил", который является важнейшим альтернативным логистическим узлом ВСУ на реке Дунай. В результате атаки были поражены склады горюче-смазочных материалов, наливные эстакады и насосные станции. Под удар также попали места хранения вооружения и военной техники и пункты управления портовой инфраструктурой.

Еще один удар пришелся по порту "Южный". Он является логистическим узлом для ВСУ. В ходе атаки поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.

Третий удар был нанесен по порту "Черноморск". Он выступает в качестве ключевого логистического узла для поставки грузов военного назначения и ГСМ для нужд украинских вооруженных сил. В ходе удара поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктура, применяемая для хранения грузов военного назначения.