ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом в субботу, 11 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области, — приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.

Также в этот день стало известно, что армия России поразила являющийся логистическим узлом для ВСУ порт «Южный». Кроме того, в Киеве были поражены предприятие «Аэродрон», занимающееся разработкой и производством тяжелых беспилотников и ЧАО «Фанплит», где осуществлялись сборка и хранение БПЛА Fire Point 2 и комплектующих к ним.

Ранее польское издание Polityka сообщило, что российские военнослужащие начали использовать тактику создания «зон смерти», где украинские подразделения оказываются в полуокружении под постоянным воздействием беспилотников и перекрестного огня.

7 июля подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.