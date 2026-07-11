В КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны

Вопрос денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики окончательно и бесповоротно закрыт как в теоретическом, так и в практическом плане. Об этом заявил представитель МИД КНДР, заявление которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ведомстве подчеркнули, что утратившие актуальность и практическую осуществимость заявления США, Японии и Республики Корея о денуклеаризации не могут оказать никакого влияния на статус Северной Кореи.

В Пхеньяне считают, что понятие денуклеаризации должно в первую очередь применяться к планам Японии и Южной Кореи получить собственное ядерное оружие, а также к стремлению к ядерному противостоянию стран — членов НАТО, участвующих в механизмах совместного использования американского ЯО.

В июне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон заявила, что КНДР не пойдет на компромисс по вопросу ядерного разоружения. Она подчеркнула, что Северная Корея не допустит нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета.

В марте правительство США назвало Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан главными угрозами безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества страны об угрозах безопасности. А среди глобальных и транснациональных угроз были перечислены ракетная угроза, миграция, киберугрозы и технологии.

Ранее кореевед прокомментировал экономический рывок КНДР.