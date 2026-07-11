Неосведомленность оставшихся групп украинских военнослужащих в Константиновке связана с тем, что командование ВСУ скрывало от них информацию о потере города. Причину назвал командир 3-го мотострелкового батальона, 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Бизон, которого цитирует ТАСС.

«Им специально даже рации прошивают, чтобы они в эфире не слышали у кого по обстановке что происходит. Они бывают одни и те же группы, в одно и то же здание заводят, мы уже в курсе, наблюдаем, и там просто их и уничтожаем в этом же здании. Так как они не владеют обстановкой, они просто видят первое попавшееся укрытие, туда и забегают», — объяснил российский военный.

Ранее другой командир из 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Агалу рассказал, что украинские военнослужащие оказались сильно деморализованы после потери контроля над Константиновкой.

На прошлой неделе в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики.